"Fənərbaxça" stoper axtarışlarını Britaniyada yekunlaşdırmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "sarı-kanarya"lar "Everton"un 24 yaşlı müdafiəçisi Yerry Mina ilə sözləşmə imzalamağa yaxındır. Kolumbiya mətbuatı xəbəri təsdiqləyərək bildirib ki, hal-hazırda Kolumbiyanın Copa-America turnirində yığmanın heyətində olan futbolçu toplanışdan sonra istanbullularla müqavilə bağlaycaq. Qeyd edək ki, kolumbiyalının sərbəst qalma dəyəri 30 milyon avrodur.

