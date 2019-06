Bakıda dəm qazından öldüyü bildirilən 42 yaşlı Sevinc Orucovanın intihar etdiyi məlum olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Yasamal Rayon Prokurorluğundan məlumat verilib.

Bildirilir ki, S.Orucova iyunun 5-də özünü yaşadığı evin hamam otağında asaraq, həyatına son qoyub.

Onun hansı səbəbdən intihar etdiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı CM-nin 125-ci (intihar həddinə çatdırma) maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir (oxu.az).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.