"2 ay işlədib maaşımı vermədilər"

Saytımıza daxil olan şikayətə görə, Şəfəq Orucova adlı şəxs 2 ay "Koroğlu" MMC-də merçendayzer kimi çalışdığını, lakin hələ də şirkətdən maaşını ala bilmədiyini iddia edir.

Metbuat.az bildirir ki, həmin şəxsin rəsmi əmək müqaviləsi olmadığı üçün hüquqi yollara baş vura bilmir.

Şirkətin bölgə müdiri ilə əlaqə saxladıq və o suallarımıza bu cür cavab verdi:

"Adı qeyd olunan xanımı mən tanımıram, bundan öncə də xanım mənə yazmışdı ki, mənə pul verməsəz sizin haqqınızda mənfi şeylər paylaşacam, şikayət edəcəm. Loru dildə desək bizi qorxudurdu. Mən də bununla bağlı şirkətimizin hüquq şöbəsinə müraciət etmişəm, onlar da yəqin ki, lazımlı tədbirləri görəcəklər"

Qeyd edək ki, şirkətin saytında qoyulan nömrə ilə əlaqə saxlasaq da zəngimizə cavab verən olmadı.

Məsələ ilə bağlı araşdırmamız davam edəcək.

