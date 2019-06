ARB TV-nin "Səhər-Səhər" proqramının növbəti qonağı müğənni Rübail Əzimov olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı "Qara gözlüm" mahnısını özü yazıb-bəstələdiyini deyib:



"Mahnı mənə aiddir. 2014-cü ildə yazmışam. Müəllif Hüquqları Agentliyindən keçirilib. "Qara gözlüm"ü uğurlu təqdim edən ifaçılardan biri Ellada Həsənova olub. El şənliklərində əksər müğənnilər bu mahnını ifa edir. Nə xoş mənim halıma ki, xalqın mahnısı olub. Bu, hər kəsə qismət olmur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.