Neft istehsalı məhdudlaşdırılacaq - RƏSMİ

İraq və Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-in Rusiyanın öndərliyi ilə irəli sürdüyü neft istehsalını mehdudlaşdırma qərarını dəstəkləyəcəklərini açıqladıqdan sonra neftin qiyməti yüksəldi.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, Sankt-Petersburq Beynəlxalq İqtisadiyyat Forumunda çıxış edən Səudiyyə Ərəbistanı Enerji naziri Xalid əl-Falih neftin qiymətlərində 2015-ci ildə olduğu kimi eniş olmayacağını, yaxın zamanlarda müşahidə edilən enişin xarici təsirlər səbəbi ilə olduğunu söyləyib.



Əl-Falih ölkəsinin OPEC-in istehsal məhdudlaşdırmalarını il sonuna qədər uzaldılması qərarını dəstəklədiyini bildirib. O, ölkəsinin OPEC limitlərinin günlük 0.7 milyon barreldən aşağı istehsal etdiyini, investisiyalarda davamlılıq olması üçün yüksək qiymətlərə gərək olduğunu söyləyib..

Buna qarşılıq olaraq Rusiya prezidenti Vladimir Putin barrel başına neft qiymətinin 60-65 dollar arasında olmasından məmnun olduğunu deyib.

