Dövlət qulluğuna qəbul olunmaq istəyən şəxslərin nəzərinə!

DİM dövlət qulluğuna qəbul olunmaq istəyən şəxslərə kömək məqsədi ilə “500 test tapşırığı” adlı toplu nəşr edib.

Metbuat.az məlumat verir ki, topluya dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsində yoxlanılan bilik sahələri (Azərbaycan dili, qanunvericilik, informasiya texnologiyaları və məntiqi təfəkkürün yoxlanılması) üzrə imtahan proqramları əsasında hazırlanmış test tapşırıqları daxil edilib. Toplu test imtahanının modelinə uyğun olaraq AA, AB, AC, BA və BB vəzifə qrupları üzrə beş variant üzrə tərtib olunub və hər variant 100 test tapşırığından ibarətdir. Müvafiq vəzifə qruplarına aid proqramlar əsasında tərtib olunmuş tapşırıqlardan ibarət hər bir variant test imtahanının məzmunu (test tapşırıqlarının sayı, tipi və forması, mürəkkəblik dərəcəsinə görə paylanması) nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Topluda hər bir vəzifə qrupuna uyğun hazırlanmış varianta daxil edilmiş test tapşırığı nümunələrinin düzgün cavabları da verilib.

