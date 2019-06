Xanım tək olarkən evinə girdi - Çılpaq kişi DƏHŞƏT törətdi / FOTOLAR

ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində silahlı ilə polis arasında toqquşma baş verib.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, polisin təqibindən yayınan şübhəli evdə tək olan qadının mənzilinə girərək, müqavimət göstərib. Hadisə zamanı amerikalının üzərində paltar olmayıb. Təhlükəsizlik əməkdaşları onu zərərsziləşdirmək üçün 4 saat səy göstərib.

Toqquşma zamanı silahlı yaxınlıqdakı iki evə od vurub. Amerikalı, asayiş keşikçilərinə atəş açmaqla yanaşı onların üzərinə pirotexniki vasitələr atıb. 4 saat davam edən qarşıdurmanın ardından şübhəli həyatını itirib. Onun intihar etdiyi ya polis tərəfindən vurulduğu məlum deyil. Silahlının kimliyi və hadisənin təfərrüatları araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

