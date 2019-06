Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun nümayəndə heyəti beynəlxalq tədbirdə iştirak etmişdir

Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanları xarici ölkələrin prokurorluq orqanları və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası ilə əməkdaşlığını uğurla davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 3-dən 6-dək Minsk şəhərində Belarus Respublikası Baş Prokurorluğu və BPA-nin birgə təşkilatçılığı ilə Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionu ölkələrinin prokurorluq, məhkəmə, ədliyyə və digər hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər şəxsləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək vəzifəli nümayəndələrinin qatıldığı "Cəmiyyətin qlobal rəqəmsallaşması dövründə prokurorların cinayətkarlığa qarşı beynəlxalq əməkdaşlığı" mövzusunda regional konfrans keçirilmişdir.

BelarusunBaş prokuroru Aleksandr Konyukun dəvəti ilə tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyanın vitse-prezidenti Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi,Baş İdarənin rəis müavini Əli Nağıyev və Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasovdan ibarət nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.

Müasir dövrdə milli təhlükəsizliyə əsas təhdidlərdən birini təşkil edən terrorçuluğun təhlükəli təzahür formalarındanolan kiber-terrorçuluqla mübarizə məsələlərinin müzakirəsinə həsr olunmuş Plenar iclasa həmsədrlik edən Kamran Əliyev Azərbaycanın cinayətkarlığın bu forması ilə mübarizə təcrübəsinə dair təqdimatla çıxış edərək ölkəmizin həmin sahədə formalaşdırdığı qanunvericilik və institusional baza, təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyəti barədə iştirakçılara geniş məlumat vermişdir. O, ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun olaraq həyata keçirilən cinayət qanunvericiliyinin dekriminallaşdırılması və liberallaşdırılması, məhkəmə-hüquq sistemində şəffaflığın təmin edilməsinə yönəlmiş genişmiqyaslı islahatlar, həmçinin korrupsiyaya qarşı qətiyyətli mübarizə tədbirləri barədə iştirakçıları məlumatlandırmışdır.

Azərbaycannümayəndə heyəti Belarusun Baş prokuroru Aleksandr Konyuk tərəfindən qəbul edilmiş, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivləri ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.

BPA-nın rəsmiləri,Çin, Estoniya, Polşa, Rusiya Federasiyası və digər ölkələrin nümayəndə heyətləri iləkeçiriləngörüşlərdəikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına dair müzakirələr aparılmış, iştirakçılara Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin fəaliyyətini əks etdirən kitab və bukletlər təqdim edilmişdir.

Tədbirdə Azərbaycanın Belarus Respublikasındakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Lətif Qəndilov iştirak etmişdir.

Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri səfər çərçivəsindəölkəmizin Belarusdakı səfirliyi tərəfindən 28 May - Respublika Günü və Azərbaycan diplomatik xidmət orqanlarının yaranmasının 100 illiyi münasibətilə təşkil olunmuş rəsmi ziyafətdə iştirak etmişlər.

