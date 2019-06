Araşdırmaçılar 2050-ci ildə insanlığın yox olacağını iddia edir

Bu günə qədər insanlığın yox olacağını iddia edən bir çox araşdırma edilib və bunlardan bir çoxu ciddiyə alınmayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, elm adamları tərəfindən aparılan araşdırmalarda daha çox dünyanın iqlim dəyişikliyi nəticəsində yox olacağı ehtimalı üzərində durulur.

Dünyanın bir çox mərkəzində olduğu kimi Avstraliyada da Beynəlxalq İqlim Dəyişikliyi və İqlim Yeniləmə Mərkəzi var. Bu mərkəz tərəfindən verilən açıqlamalara görə, təxminən 30 il içində iqlim dəyişikliyi dünyanın 3 dərəcə istilik artışına səbəb olacaq.

Dünya miqyasında 1 dərəcə artış belə çox böyük problemlərə səbəb ola bilir. Buna misal olaraq yalnız 0.5 dərəcə artan istiliklər buzlaqların bir çox hissəsini əridib. Bu gedişlə bütün qütb bölgələrində 1 dənə belə buzlaq qalmaması ehtimalı var.

Qütblərin sürətli şəkildə əriməsi ilə Ekvador bölgəsində də çox böyük quraqlıq və yanğınlar da ortaya çıxa bilər. Bundan başqa dünya miqyasında bəzi böyük göllərin də quraqlıqla qarşı-qarşıya qalması ehtimallara daxildir. Bu araşdırmaçılara görə, Türkiyədəki Van gölü 30 il içində tamamilə quruya bilər.

