ABŞ və Rusiya hərbi gəmiləri qarşı qarşıya - Dünya bu görüntüləri danışır

ABŞ hərbi gəmisi "USS Chancellorsville" Cənubi Çin dənizində qəfildən istiqamət dəyişdirərək Rusiya hərbi gəmisi "Admiral Vinorgardov"-a 50 metrə qədər yaxınlaşaraq qarşısını kəsib. Rus gəmi heyəti toqquşmamaq üçün ani manevrlər etməli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rusların bu iddiasına ABŞ tərəfindən reaksiya gecikməyib. ABŞ tərəfindən edilən açıqlamada bildirilib:

"Bir helikopterin enməsi anında bir rus hərbi gəmisi arxadan sürətlənərək gəldi. uyğun olmayan bir məsafəyə, yəni 15-30 metrə qədər yaxınlaşdı. Bu ani və təhlükəli bir hərəkətdir. Nəticədə "USS Chancellorsville" ani manevr etdi və toqquşmadan qaçdı.

Qeyd edək ki, "Tvitter"-də paylaşılan həmin görüntülər dünyanın marağına səbəb olub.

