Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbir keçirilib

İyunun 7-də Şəki Heydər Əliyev Mərkəzində Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar “Ədəbiyyat üfiqində doğan günəş” adlı tədbir keçirilib. Mərkəzin foyesində təşkil edilmiş kitab və rəsm sərgisi ilə tanışlıqdan sonra Nəsiminin qəzəllərindən ibarət muğam ifaları səsləndirilib, “Nəsimi-650” videoçarxı izlənilib.

Metbuat.az Mədəniyyət Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verir ki, Tədbirdə Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Mirvari Zeynalova, Şəki rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Rəşadət Sadıqov, Şəki fizika-riyaziyyat və humanitar təmayüllü liseyin müəllimi Günel Məmmədova, liseyin şagirdi Təbəssüm Abdullazadə və Mərkəzin əməkdaşı Xuraman Səmədova çıxış ediblər.

Çıxışlarda Nəsiminin həyat və yaradıcılığı, zəngin bədii irsinin tədqiqi, şairin ardıcıllarının bədii dünyası, hürufilik fəlsəfi cərəyanı və həmin cərəyanın görkəmli nümayəndələri ilə bağlı təhlillərə geniş yer verilib.

Çıxışlardan sonra məktəblilərin ifasında “Ayrılır”, “Etməgil”, “Neylərəm”, “Apardı könül”, “Yanaram”, “Dünya duracaq yer deyil” qəzəlləri səsləndirilib və ən yaxşı ifaçılar diplomlarla mükafatlandırılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.