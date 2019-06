Gəlinciyə bənzəmək üçün dəfələrlə estetik əməliyyat etdirən Ofeliya Vanity adlı qadın paylaşımları ilə diqqətləri öz üzərinə çəkir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, dünyada geniş yayılan trendə qoşulan Ofeliya bu əməliyyatlara cəmi 60 min dollar pul xərcləyib.

Onun son görüntüsünü görənlər gözlərinə inana bilmir.

