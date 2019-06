ABŞ-dan İrana daha bir zərbə

ABŞ Maliyyə Nazirliyi Xarici Aktivlərə Nəzarət Ofisi (OFAC) İranın ən böyük neft-kimya firması olan İran Körfəzi Neft-Kimya Senayesi şirkəti (PGPİC) və 39 alt şirkətini sanksiya siyahısına saldığını açıqladı.

OFAC-dan edilən açıqlamada sanksiyaya səbəb olaraq bu firmaların İran İnqilab Gözətçilər Ordusuna (İRGC) aid Xatəm əl-Ənbiya adlı inşaat şirkətinə maddi dəstək edildiyi göstərilib.

Xatəm əl-Ənbiya və "Basij Cooperative Foundation" kimi firmaların İranın ticari və iqtisadi sahələrində böyük dəyərə sahib olduğu söylənilən açıqlamada bu firmaların müdafiə, inşaat, hava, neft, metal, bank, avtomobil və mədənçilik kimi milyardlarla dollarlıq müəssisələrinin İnqilab Gözətçilərinə dəstək etdiyi ifadə edilib.

