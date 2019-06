Yataq otağınızda güzgü varsa DİQQƏT

Mütəxəssislər yataq otağında qoyulan əşyaların insan sağlamlığına zərərlərini araşdırıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən araşdırmanın nəticəsini təqdim edir.

Məlum olub ki, güllərin yataq otağında qoyulması fəsad törədə bilər. Belə ki, güllərin yarpaqlarını əhatə edən toz insanda allergiya yarada bilər. Həkimlər güllərin çoxlu faydaları olduğunu da istisna etmir.

Radio dalğalar yayan elektron əşyaların yataq otağında olması insanın yuxu sistemini pozur. Uzanaraq televizor izləməyin də fəsadları var.

Güzgünün yataqla üzbəüz olması tövsiyyə olunmur. Bildirilir ki, insan güzgüyə baxarkən özünün enerjili və ya passiv olduğunu fərq edə bilir. İnsanın passiv vəziyyətini görməsi onun psixologiyasına mənfi təsir edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

