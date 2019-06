Türkiyənin təhlükəsizliyi hər şeydən üstündür.

Metbuat.az-ın Trendə istinadən məlumatına görə, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar İğdır vilayətində Türkiyə-Ermənistan sərhədində yoxlamalar zamanı deyib.

Nazir bildirib ki, öz sərhədlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə Türkiyə hər şeyi etməyə hazırdır:

"Türkiyənin sərhədləri xalqın şərəfidir".

Hulusi Akar həmçinin İran və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə sərhəddəki hərbi hissələrə baş çəkib.

