7 futbolçu "Arsenal"dan getdi

"Arsenal" 7 futbolçusu ilə yolları ayırdığını rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az-ın klubun saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, bunlar qapıçı Petr Çex, müdafiəçilər Ştefan Lixtştayner, Xulio Pleqezuelo, Koen Bramall, yarımmüdafiəçilər Aaaron Remsi, Çarli Qilmor və hücumçu Denni Uelbekdir. Onlar müqavilələrin müddəti başa çatdığı üçün London təmsilçisini tərk ediblər.

Qeyd edək ki, P.Çex ötən mövsümün sonuna yaxın karyerasını başa vuracağını açıqlamışdı. Remsi isə yeni mövsümdən "Yuventus"da oynayacaq.

