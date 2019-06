Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində qayıq Krükov kanalının üzərində keçən körpünün dirəyinə çırpılıb.

Metbuat.az-ın "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində göyərtədə olanlardan iki nəfəri qayıqdan suya düşüb.

Bildirilir ki, suya düşən şəxslər dostları tərəfindən xilas edilib.

İnsident nəticəsində körpünün dirəyinə zərər dəyməyib.

