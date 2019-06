"Bakıya qələbə üçün gəlmişik" - Macarıstanlı futbolçu

“Bütün komandanın motivasiyası yüksək səviyyədədir. Bizim bir arzumuz var və buna çatmaq istəyirik. Bakıya qələbə üçün gəlmişik. 3 xalı qazanmaq niyyətindəyik. İstəyirik ki, uğurlu seriyanı davam etdirək. Bunun üçün də meydana qələbə əzmi ilə çıxacağıq”.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən məlumatına görə, bu sözləri Macarıstan millisinin futbolçusu Qerqe Lovrençiç Avro-2020-nin seçmə mərhələsində yığmamızla sabahkı oyun öncəsi deyib.

"Əvvəllər hazırlıq bir neçə gündən ibarət olurdu. Bu dəfə hazırlıq üçün 11-12 gün vaxtımız oldu. Uzun müddət məşq etməyimizin sabahkı matçda müsbət təsir edəcəyinə inanıram” - deyə o bildirib.

