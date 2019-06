İngiltərənin “Arsenal” komandasının türk əsilli futbolçusu Məsut Özil 2014-cü il Türkiyə gözəli, aktrisa Əminə Gülşə ilə evlənib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, onların toy mərasiminə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan da qatılıblar.

Xoşbəxt cütlüyə xoş arzularını çatdıran dövlət başçısı onların nikah şahidi olub.

