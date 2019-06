Günün ulduz falı - 8 İYUN

Qoç – Haron və Tritonun münasibətləri günün ilk yarısında ətalət vəd edir.

Təşəbbüslərinizin yarımçıq qalmasına imkan verməyin. Yaxın ətrafınızdakı insanların mövqeyi də tam aydın olmayacaq. Hadisələrin ərəfəsində yaranan siqnallara fikir verin.

Yeni iş üçün əlverişli zamandır.

Günün ikinci yarısıda yeni xəbər, yeni təklif, yeni tanışlıqla qarşılaşa bilərsiniz. Faydasız məqsəd və fantaziyalardan qurtulun, yerinizdə saymayın, qəti qərar qəbul edin.

Yeni tapşırıq, iş və marağa can atın.

Buğa – Enselad və Umbrielin münasibətləri tələskənliyə yol verməməyə çağırır. Maraqlı xəbər və ya sizin üçün önəmli olan insanla əlaqələrdə nüansları qulaqardına vurmayın. Sürprizlər, işarələr, nişanələr günüdür.

Günün ikinci yarısında əhvalınız dəyişə bilər. Səhhətinizi, özünüzü qoruyun. Münaqişəli situasiyalar, ailədəki davalar, emosional insanlarla təmaslara aludə olmayın.

Axşam saatlarında fiziki işlə məşğul olun, yaşamda nizam yaradın.

Tez nəticə verəcək iş görün.

Əkizlər – Qanimed və Ledanın münasibətləri sakit gün vəd edir. Emosional problemlər işi üstələyəcək. Yaxın ətrafınızdakı insanları diqqətlə dinləyin, onların xətrinə dəyməməyə çalışın. Artıq başladığınız işi bitirin. Sizin üçnü mühüm situasiyanı dəyişməyə, mühüm olaya sərt müdaxilə etməyə çalışmayın.

Axşam saatlarında qəfil xəbər və ya çoxdan yığılıb qalan gərginlik əhvalınızı dəyişə bilər. Əlahiddə risk olmadan sakitləşməyə çalışın.

Axşam saatlarını evdə keçirin, uzaq yola çıxmayın.

Xərçəng – Fobos və Amalteyanın münasibətləri günün ilk yarısında cüzi çətinliklər vəd edir. Planlarınızı yenidən nəzərdən keçirin, fəaliyyətinizi tərəfdaş və ya şəriklə razılaşdırın. Səbirli, uzaqgörən olun, baş verənləri diqqətlə müşahidə edin. Müəyyən əsəbilik və gərginlik hiss oluna bilər.

Nahardan sonra aktivlik artacaq. Sizi işlərdə və ya münasibətlərdə mühüm dönüşə aparan spontan hadisə baş verə bilər. Aktiv olun, tez qərar qəbul edəcəyinizi istisna etməyin.

Görülən işə münasibətlərdə və ya sizinlə ümumi işi, planları olan insanlardan biri ilə əlaqələrdə dəyişiklik yarana bilər.

Şir – Ay və Deymosun münasibətləri günün ilk yarısında səylərin istənilən effekti verməyəcəyini bildirir.

Təşəbbüslərdə kəmhövsələlik etməyin. Problem yaranarsa, onu aradan qaldırmaq üçün var qüvvənizlə çalışın.

Günün energetikası ikindi çağından sonra dəyişməyə başlayacaq. Hansısa mühüm dəyişikliklərin yaxınlaşmasını hiss edəcəksiniz. Görüş, yazışma və telefon danışıqlarının qayəsi də buna dəlalət edir.

İnformasiya ilə işləyin, alınan xəbər və təklifləri təhlil edin. Təkliflərlə bağlı illüziyalara qatılmayın. Maraqlandığınız ünsürü araşdırın.

Romantik olmayın, gəlir və mənfəət əldə etməyə çalışın.

Qız – Merkuri və İonun münasibətləri iş münasibətləri, tərəfdaş əlaqələrinə diqqət yetirməyi tələb edir. Gözlənilməz hadisənin baş verməsi, ciddi məsələnin çözülməsinə ehtiyac duyulması istisna deyil.

Çevik və qıvraq olun, mütəhərrik davranın, yaxın ətrafınızdakı insanları barışdırın. Bəzi problemləri yaranmamış həll etmək olar: yetər ki, sayıq davranasınız.

İntensivliyi azalan emosiyalar fonunda mübhəm hisslər coşa bilər. Lakin unutmayın ki, eşitdiyiniz və gördüklərinizin arasında birmənalı olmayan məqamlar var. Hadisələrin mürəkkəb qarışığı vaxtıdır. Qərar və dəyərləndirmələrdə tələsməyin.

Bəzi hadisələrə dərhal reaksiya verməli, bəzilərində isə olayların təbii inkişafını gözləməlisiniz.

Günün ikinci yarısı və axşam saatları sürprizlər vəd edir.

Təklif və ya xəbər olarsa, durum çətinləşə bilər. Aktiv mövqe tutun.

Tərəzi – Yer və Veneranın münasibətləri günün emosional gərginliyinə fikir verməməyi məsləhət görür. Bu gün ümidverici dəyişikliklər olacaq. İntuitiv olaraq cari fəaliyyət üçün daha aktual obyekt seçə bilərsiniz. Diqqəti biri ünsürdən başqasına yönəldəndə sayıq olun.

Hansısa iş və ya mövzu qəflətən cazibədarlığını itirərək arxa plana düşə bilər. İş yoldaşı, tərəfdaş və ya şərik sizə təzyiq, yaxud da təsir etməyə çalışacaq.

Planlar qurun, amma hələlik heç nə vəd etməyin. İş yerində qayda və nizam yaradın.

Daxili tarazlığı bərpa edin, fikrinizi cəmləyin.

Əqrəb – Yupiter və Marsın münasibətləri sizdən bu gün səbirli, təmkinli davranış istəyir. Hansısa məsələnin həlli təxirə düşərsə, narahat olmayın, tələsməyin. Xırda təsir bağışlasalar da, işlərin hamısını yerinə yetirin. Yaradıcı və orijinal olun. Prosesin planlarınıza uyğun davam etdiyinə əmin olmasanız, məqsəd və motivlərinizi açıqlamayın.

Mühüm olayı başa vurandan sonra yeni orientirləri müəyyənləşdirin.

Axşam saatlarında mütləq istirahət üçün vaxt tapın. Yorğunluq indi məsləhət deyil. Bir qədər aktiv olun. Məlumat axtarışı, ünsiyyətdə xeyir var.

Oxatan – Neptun və Uranın münasibətləri gərgin gün vəd edir. Təmaslarla əlaqələrdə sərtlik, dözülməzlik, tələbkarlıq hiss olunacaq. Sizdən işlərin dərhal yerinə yetirilməsini tələb edəcəklər. Planlar və niyyətlər dəyişə bilər.

Spontan hərəkət edin.

Axşam saatlarında tanımadığınız yerlərdə çox dolaşmayın.

Evdə sizi sürpriz gözləyir.

Gecə saatlarında yola çıxmayın.

Oğlaq – Pluton və Sereranın münasibətləri məqsədə tez çatmaq istəyinin yaxın ətrafınızdakı insanların gözləntiləri ilə uyğunlaşdırılmasını tələb edir.

İşdə rəhbərliyin, evdə valideynlərin dediklərini sakit dinləyin.

Ailə ierarxiyasında sizdən üstün yer tutan insan sizə öz mövqeyini və ya fəaliyyət planını təlqin etməyə çalışacaq.

Tələsməyin, yaşananlardan fayda əldə etməyə cəhd göstərin.

Şəxsi maraqlarınız fikrinizi dağıtmağa, əhvalınızı pozmamağa imkan verəcək.

Axşam saatlarını planlarınıza həsr edin, dincəlin.

Dolça – Erida və Makemakenin münasibətləri günün ilk yarısının sakit keçəcəyini vəd edir. Cari işləri başa vurun, borcları qaytarın. Sonra bu işlərə vaxt çatmaya bilər.

Günün ikinci yarısıda yeni xəbər alınacaq, yeni imkan yaranacaq. Hadisələr yeni vaxtda bir neçə istiqamətdə inkişaf edərsə, gərginlik və ya narahatlıq yarana bilər. İşlər arasından birini seçin, yaxın ətrafınızdakı insanların sizə mane olmasına imkan verməyin.

Ailədə, evdə yeniliklər ola bilər. Yaxınlarınıza diqqətli, qayğılı olun. Yardım və dəstək xahişlərini yerə salmayın.

Özünüzə vaxt sərf etməkdən utanmayın.

Balıqlar – Venera və Merkurinin münasibətləri əhvalınızın qarışıq olacağı günü vəd edir. Bir məsələdə mövqelərinizi möhkəmlədin, enerji itkisi və narazılığın yaranmaması üçün səy göstərin.

Şəxsi münasibətlərdə arzuolunmaz aşkarlıq və ya seçim məcburiyyəti yarana bilər. Tələsməyin, qəti addım atmazdan əvvəl nəticələr barədə düşünün.

Aldığınız təkliflərlə bağlı illüziyalara qapılmayın. Həyatınızda reallaşan ideyalarda rasional məzmun arayın. Maliyyə və ya vaxt çatışmazlığından yarımçıq qalmış işi davam etdirmək imkanı, yaxud da o işə qayıtmaq ehtiyacı yarana bilər. / Milli.az

