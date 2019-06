İstanbulda baş verən dəhşətli qəzadə 2 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 2 avtomobilin toqquşması nəticəsində maşınlardan biri baryerlərə çırpılaraq dayanıb, digəri isə yoldan çıxıb. Yaralılardan 5-nin uşaq olduğu bildirilir.

