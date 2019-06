Rus şirkəti "Rostek"-in rəhbəri açıqlamasında bildirib ki, Rusiya Türkiyəyə "S-400" sistemlərinin təslimatına 2 ay içində başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə Senayesi şirkəti olan "Rostek"-in rəhbəri Sergey Çemezov söyləyib ki, "S-400"-lə bağlı türk mütəxəssislərə verilən tədris tamamlanıb.

