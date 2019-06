"Əgər S-400 sistemlərini alsanız..." - ABŞ-dan Türkiyəyə rəsmi məktub

ABŞ Müdafiə naziri vəkili Patrik Şanahan Türkiyənin F-35 proqramına qatılmasına qarşı 31 iyul tarixindən atılacaq addımları Türkiyə Müdafiə naziri Hulus Akara məktubla çatdırıb.

Metbuat.az bildirir ki, məktuba əsasən əgər Türkiyə F-35 proqramına qatılarsa türk əsgərlərinin təlimləri dayandırılacaq. Həmçinin, F-35 təlimi üçün noyabrda ABŞ-a gəlməsi gözlənilən 34 Hava Qüvvələri heyətinin də səyahətlətinin ləğv ediləcəyi bildirilib.

Məktubda həmçinin qeyd olunub ki, iyunun 12-də F-35 ilə bağlı keçiriləcək iclasa türk rəhbərlər dəvət edilməyəcək, türk şirkətlərinə detal istehsalı ilə bağlı sifarişlər verilməyəcək.

