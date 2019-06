"Azerbaijan Design Summit" tədbirinə qeydiyyat başladı

Azerbaijan Design Summit– Azərbaycan Dizayn Zirvəsi dizayn sahəsində sözünü demiş ustaların və yeni başlayanların görüş yeridir. Qeyri-adi ideya sahiblərinin fikir mübadiləsi etdiyi, dizaynın mövcud durumundan danışdığı bu tədbir öz sürpriz qonaqları və maraqlı hədiyyələri ilə də ürəyinizcə olacaq.

Metbuat.az bildirir ki, tədbir haqqında yeniliklərdən xəbərdar olmaq və qeydiyyatdan keçmək üçün Azerbaijan Design Summit səhifəsini izləmək yetər. İştirak ödənişsizdir.

Azerbaijan Design Summit 16 iyun saat 12 : 00-da Bakı Gənclər Mərkəzində keçiriləcək.

Rizvan Bağırlı:

UNEC Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər fakültəsini bitirib. 12 illik dizaynerlik təcrübəsinə malikdir. "Organic Ogilvy" reklam agentliyində qrafik dizayner, “McCann Baku” reklam agentliyində qrafik dizayner, art-direktor kimi çalışıb. “Bakcell”, “Coca-Cola”, “Unilever”, “Eti”, “MasterCard”, “Norm Sement”, “Gilan Holding”, SOCAR kimi qlobal və yerli şirkətlərin vizual kommunikasiya işlərində iştirak edib. 2018-ci ildən “Code Academy”də qrafik və veb-dizayn müəllimi, eyni zamanda art-direktordur. “Adobe Photoshop” üzrə “Adobe Certified Expert”adı qazanmış ilk azərbaycanlıdır.





Elnur Babayev:



ÖDTÜ-nün Sənaye dizaynerliyi fakultəsindən məzun olub. İstər qrafik dizayn, istərsə də məhsul dizaynı sahəsində gördüyü işlər dünyanın bir çox nüfuzlu mükafatlarına layiq görülüb. Hazırladığı sosial posterlər xarici ölkələrdə keçirilən poster müsabiqələrində bir neçə dəfə qalib olub və 20-dən çox ölkədə nümayiş edilib. Safee layihəsi bütün dünyada rezonans doğurub. Beləki, bulayihəBBC, Mirror, Yahoo, 9gag kimi saytlarda müzakirə olunub.



Ramin Nəsirov:

“Azerbaijan Design Award” layihəsinin həm təsisçisi və təşkilatçısıdır. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetini bitirib. “ISR Holding”, “Altes Group”, “C Hotels Group”, “Gilan Holding”, “BakıŞərab- 2”zavodu, “Azersun Holding” kimişirkətlərdəçalışıb. “Natura”meyvəşirələri, “Men”arağı, “Zeytuna”zeytunyağı, “Saville”narşirəsi, “Fruit & life”mürəbbə və kompot, “Bizimtarla” konfitur və cem, “Super Sun” hazır yeməklər və s. markaların dizaynı ona aiddir.



Aynur İsayeva:



Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Rəssam-modelyer fakültəsininməzunu olub.2005-ci ildə "Art Gallery" məkanında fərdi sərgisi açılıb. 2011-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. “3Dost” reklam agentliyində bir müddət həm rəssam, həm də qrafik dizayner olaraq çalışıb. Calligraphy vəlettering ilə məşğuldur.



Sabiha Hande Tanrıverdi:

İzmir Texnologiya İnstitutunu Memarlıq fakültəsini bitirib. Əsərləri müxtəlif beynəlxalq müsabiqələrdə mükafat qazanıb. Arxitektura jurnallarında məqalələrlə çıxış edib. Azərbaycan, Türkiyə, Dubay, Qətər, Almaniya daxil olmaqla bir çox ölkədə fəaliyyət göstərən “Art AtelierDesignBureau”şirkəti ilə əməkdaşlıq edir. Azərbaycanda həyata keçirilmiş interyerlerin arxitekturası layihəsi üzrə birinci mükafatı qazanıb.

Qeyd edək ki, Azerbaijan Design Summit-in rəsmi media tərəfdaşı Metbuat.az İnformasiya Agentliyidir.



Qeydiyyat sayt vasitəsi ilə olacaq.

