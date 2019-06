Bakıda avtomobil yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sədərək yolunda "Mercedes" markalı avtomobil alışıb.

Hadisə şahidləri həmin anın görüntülərini çəkərək redaksiyamıza göndəriblər.

Yanğının 10-15 dəqiqə əvvəl baş verdiyi deyilir.

Hadisənin səbəbi və xəsarət alanın olub-olmaması barədə məlumat yoxdur (milli.az).

