Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumunda Çin Prezidenti xəsarət almaqdan son anda xilas olunub.

Metbuat.az məlumat verir ki, o, iclasdan sonra səhnə qarşısında insanlarla əl-ələ görüşmək istəyərkən büdrəyib.



Onu yıxılmaqdan isə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin cangüdəni qoruyub.



Həmin görüntünü təqdim edirik:

(Baku.ws).



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.