ABŞ vaxt verdi: Türkiyə “S-400”dən imtina etməlidir

“Ankara Rusiyanın “S-400” zenit-raket kompleksini almaqdan imtina etməlidir, əks təqdirdə ABŞ Türkiyə ilə “F-35” qırıcıları ilə bağlı əməkdaşlıq proqramını dayandıracaq”

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunu Pentaqon rəhbəri vəzifəsini icra edən Patrik Şanaxan Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinə göndərdiyi məktubda deyib.

O, bildirib ki, sazişlər bir-birini inkar edir. Bu səbəbdən Vaşinqton Türkiyəyə 31 iyula qədər vaxt verib.

Qeyd olunub ki, Türkiyə müqavilələr arasında seçim etməldir. Əgər Ankara Vaşinqtonun şərtləri ilə razılaşmasa, o zaman Amerika hərbi-sənaye korporasiyası olan Lockheed Martin proqramından çıxarılacaq.

