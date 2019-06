Azərbaycan - Macarıstan oyununa doğru

Azərbaycan millisi bu gün AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nikola Yurçeviçin rəhbərlik etdiyi kollektiv Bakıda Macarıstan yığmasını qəbul edəcək. 8-ci km stadionunda keçiriləvək qarşılaşma saat 20:00-da start götürəcək.

İlk matçda səfərdə Xorvatiyaya uduzan komanda (1:2) ilk ev görüşündə yaxşı nəticəyə ümid bəsləyir. Macarlar isə ilk matçda səfərdə Slovakiyaya 0:2 hesabı ilə uduzub, evdə Xorvatiyaya qalib gəliblər- 2:1.

AVRO-2020-nin seçmə mərhələsi

E qrupu

8 iyun

20:00. Azərbaycan - Macarıstan

Baş hakim: Kevin Blom

Yan xətt hakimləri: Bas van Donqen, Yohan Balder

Dördüncü hakim: Sərdar Gözüböyük (hamısı Hollandiya)

UEFA hakim-inspektor: Aleh Çikun (Belarus)

UEFA nümayəndəsi: Paolo Rondelli (San Marino)

Bakı. 8-ci km stadionu.

