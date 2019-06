Son 10 ilin ən yaxşı filmləri - SİYAHI

“The World of Reel” saytı son 10 ilin ən yaxşı filmlərinin seçilməsi məqsədi ilə keçirdiyi rəy sorğusunun nəticələrini açıqlayıb. Belə ki, 250 film tənqidçisi və prodüsseri son 10 ilin ən yaxşı 75 filmini seçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk 10-luğa düşən filmləri təqdim edir:

1. Mad Max: Fury Road (2015)

2. The Tree of Life (2011)

3. Moonlight (2017)

4. Boyhood (2014)

5. The Social Network (2010)

6. The Master (2012)

7. Roma (2018)

8. Phantom Thread (2017)

9. A Separation (2011)

10. Inside Llewyn Davis (2014)

Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ

