İyunun 11-də “Avro-2020”nin seçmə oyunları çərçivəsində futbol üzrə Azərbaycan və Slovakiya milli komandaları arasında keçiriləcək oyunun hakimləri müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşü şotlandiyalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Matçın baş hakimi Con Bitona olacaq. Ona yan xətt hakimləri Alan Mulvanni və Şon Karr köməklik edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə Donald Robertson yerinə yetirəcək.



Qeyd edək ki, “Bakcell Arena”da təşkil olunacaq oyun saat 20:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.