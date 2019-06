Bakı şəhərinin Səbail rayonunda, Xəzər dənizində (sahilə yaxın ərazidə) “Xəzər-3” üzən qazma qurğusunun (hazırda fəaliyyət göstərməyən) yağ nasosxanasında 50 m² sahədə yağ və mazut qalıqları yanıb.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, qurğu yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

