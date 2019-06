Bu gün AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində 3-cü tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, millimizin də yer aldığı E qrupunun ilk oyununda Xorvatiya ilə Uels qarşılaşıb.

Matç ev sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu qələbə ilə xalını 6-ya çatdıran Xorvatiya qrupda liderliyi ələ keçirib.

