Azərbaycan millisi Macarıstana uduzdu - Yenilənib

Futbol üzrə Azərbaycan millisi “Avro 2020”nin seçmə mərhələsi çərçivəsində “Bakcell Arena”da Macarıstan yığması ilə qarşılaşıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, matç qonaqların 1:3 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.



Matçın 18-ci dəqiqəsində hesab açılıb. Macarıstan yığmasının heyətində Villi Orban fərqlənib. Villi Orban 53-cü dəqiqədə özünün və komandasının ikinci qolunu vurub. Mahir Emreli qarşılaşmanın 69-cu dəqiqəsində millimizin ilk qoluna imza atıb. 71-ci dəqiqədə Macarıstan 3-cü qolu Azərbaycan yığmasının qapısından keçirib. Görüş bu hesabla yekunlaşıb.

