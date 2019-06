Zinçenkonun öpdüyü xanım jurnalist-model kimdir? - FOTOLAR

Ukrayna milli komandasının Avro-2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Serbiyaya 5:0 hesabı ilə qalib gəldiyi oyundan sonra meydan sahiblərinin futbolçusu Oleksandr Zinçenko maraqlı davranışı ilə yadda qalıb.



Belə ki, "Mançester Siti"nin müdafiəçisi ondan müsahibə almağa çalışan xanım jurnalist Vlada Sedanı öpüb. Bu görüntülər qısa zamanda dünyanın müzakirə etdiyi mövzuya çevrilib.

Eyni zamanda xanım jurnalist Vlada Sedanın fotoları ən çox axtarılanlar arasına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vlada Seda Futbol 1 və Futbol 2 telekanallarında aparıcı və müxbir kimi çalışır. O, eyni zamanda model kimi də fəaliyyət göstərir.

Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ

