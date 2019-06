Hacıqabul rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Wolkswagen” markalı mikroavtobus Padar kəndi ərazisində yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı iki nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

