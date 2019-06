“AVRO- 2020” seçmə mərhələsi çərçivəsində H qrupunun mərkəzi qarşılaşması keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə millisi öz meydanında dünya çempionu Fransa yığmasını qəbul edib.



Görüş Şenol Günəşin yetirmələrinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu qələbədən sonra Türkiyə millisi üç oyuna maksimum xal toplayaraq qrup lideri olub.

Qeyd edək ki, bu qələbə Türkiyə millisinin tarixində Fransa üzərində qazandığı ilk qələbədir.

