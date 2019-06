​Qazaxıstanda prezident seçkiləri keçirilir

Qazaxıstanda növbədənkənar prezident seçkiləri keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, səsvermə yerli vaxtda 07:00-da başlayıb, 20:00-dək davam edəcək.



Seçicilərin səs verməsi üçün ölkə ərazisində və onun hüdudlarından kənarda 9968 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Qazaxıstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçicilər reyestrinə səsvermə hüququ olan 11 milyon 814 min 19 vətəndaş daxil edilib.



Qeyd edək ki, 7 namizəd, o cümlədən hazırda fəaliyyətdə olan Prezident Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstan Prezidenti olmaq uğrunda seçkiyə qatılıb.

