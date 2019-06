Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə "Birbaşa xətt" proqramı iyunun 20-də keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Bildirilib ki, Putin iyunun 20-si saat 12.00-da "Birinci kanal", "Rossiya 1", "Rossiya 24", NTV, ORT, "Mir" telekanalları, "Rusiya Radiosu", "Mayak" və "Vesti FM" radiolarının canlı efirində vətəndaşların suallarını cavablandıracaq.

