Türkiyəli aktyor Haktan Pak vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor ötən axşam keçinib.

Qeyd edək ki, Haktan Pak bir müddətdir xərçəngdən əziyyət çəkirdi.

