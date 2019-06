AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində 3-cü tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, J qrupunda mübarizə aparan İtaliya milliləri Yunanıstanı səfərdə 3 cavabsız qolla məğlub ediblər.



Bu qələbədən sonra xallarının sayını 9-a çatıran italiyalılar qrup birincisidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.