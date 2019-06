Bu gün Qazaxıstanda keçirilən növbədənkənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar bu ölkənin Bakıdakı səfirliyində seçki məntəqəsi açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 262 nömrəli seçki məntəqəsi yerli vaxtla saat 07:00-da fəaliyyətə başlayıb.



Bakıdakı məntəqədə Azərbaycanda müvəqqəti yaşayan Qazaxıstan vətəndaşları səs verə bilərlər.

