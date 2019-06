“Sarsılmaz qardaşlıq-2019” Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş atışlı taktiki təlimi çərçivəsində qoşunların fəaliyyətləri ilə bağlı verilən tapşırıqlar xəritə üzərində icra olunur.

Müdaiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hərbi qərar qəbuletmə prosesinə uyğun tapşırığın aydınlaşdırılması, vəziyyətin qiymətləndirilməsi, döyüş işinin və qarşılıqlı əlaqənin təşkili sualları işlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.