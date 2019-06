Türkiyəli müğənni Simge Sağın social media paylaşımıları ilə yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.



Metbuat.az cəsur geyimi ilə poza verən Simgenin paylaşımı qısa zamanda bəyənmə və və rəy “yağışı”na tutulub.

Geyimi sərt tənqid olunan Simgəyə izləyicilərdən biri “Heç geyinməzdin. Paltar geyinməyi unudanlardandır” şəkilində rəy bildirib.

