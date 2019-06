Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin (DTX) Mədəniyyət Mərkəzində gənc tamaşaçıların xahişi ilə "Qırmızı papaq və Redmuzi" uşaq tamaşası bir daha nümayiş olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, tamaşa 14 iyun, saat 12:00-da, yalnız 1 gün və yalnız 1 seans olacaq.



Yerlər məhduddur. Biletlər yer fərqi olmadan 10 AZN-dir. Əldə edilən vəsait xeyriyyə aksiyası üçün istifadə ediləcək.

