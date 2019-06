PKK və PYD terrorçuları Suriyanın Hələb şəhərində yerləşən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi bazaya hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum zamanı 1 türk əsgəri şəhid olub, 4-ü yaralanıb.



Yaralı əsgərlər bölgədən təxliyə edilərək, Kilis dövlət xəstəxana yerləşdirilib.



Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sərhəddə və Suriyada yerləşən topçu bölmələri terrorçuların olduğu ərazini atəşə tutub.



Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ



