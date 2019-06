Dunaydakı gəmi qəzasında ölənlərin sayı 20-ə çatıb

Macarıstanın Budapeşt şəhərinin mərkəzindən keçən Dunay çayında Cənubi Koreyadan olan turistləri daşıyan gəzinti katerinin batması nəticəsində ölənlərin sayı 20-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Macarıstan Daxili İşlər Nazirili məlumat yayıb.



Məlumatda qeyd olunur ki, 7-i koreyalı, 1-i macar olmaqla itkin düşən 8 nəfərin axtarışı davam etdirilir.



Qeyd edək ki, 33-ü Cənubi Koreyalı turist olmaqla göyərtəsində 35 nəfərin olduğu səyahət kateri Dunay çayında mayın 29-da batıb.



