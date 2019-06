Ukraynanın sabiq prezidenti Petro Poroşenko rəhbərlik etdiyi "Avropa həmrəyliyi" partiyasının keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərində qalib gələcəyi təqdirdə ölkənin yeni baş naziri olma şanslarının yüksək olduğunu söyləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki. belə bir bəyanatla Poroşenko partiyasının qurultayındakı çıxışında bəyan edib.



Qeyd edək ki, Ukraynada növbədənkənar parlament seçkiləri iyulun 21-də keçiriləcək.

Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.