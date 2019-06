UEFA Millətlər Liqasının üçüncüsü müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bürünc medalları İsveçrəni məğlub edən İngiltərə millisi qazanıb.



Əsas və əlavə vaxtı qolsuz bərabərliklə başa çatan matçın penaltilər seriyasında daha dəqiq oynayan britaniyalılar qələbəyə seviniblər, - 5:6.



Qeyd edək ki, turnirin finalında Portuqaliya və Hollandiya milliləri üz-üzə gələcək. Matç Bakı vaxtı ilə 22:45-də başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.