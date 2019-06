Londonun şərqindəki Barkinq rayonunda 7 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib.

Metbuat.az "Skynews"-a istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə yüzdən çox yanğınsöndürən cəlb olunub. Alovun bütün binaya yayıldığı bildirilir. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi bəlli deyil.

Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ



