“Exit-Poll” nəticələrinə görə, Qazaxıstanda keçirilən növbədənkənar prezident seçkilərində Kasım-Jomart Tokayev qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tokayev seçicilərin 70.13 faizinin səsini alıb.



Qeyd edək ki. prezident postu uğrunda Nursultan Nazarbayevin istefa verməsindən sonra müvəqqəti dövlət başçısı təyin edilmiş Kasım-Jomart Tokayev daxil olmaqla yeddi namizəd mübarizə aparırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.